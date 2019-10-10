Госдолг Орловской области «заморозился»

За месяц (с 1 сентября по 1 октября) его размер не изменился и по-прежнему составляет 17 миллиардов 900 тысяч рублей.

Сумма примерно поровну распределяется между бюджетными кредитами (6 миллиардов 500 миллионов рублей), коммерческими кредитами (6 миллиардов 300 миллионов рублей) и долей государственных облигаций Орловской области (5 миллиардов).