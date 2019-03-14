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Орел14.03.2019 Четверг 12:12
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Госдолг Орловской области за последний месяц не изменился

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14.03.2019

По официальным данным на 1 марта его размер составляет 18,1 миллиард рублей.

В структуре долга 40,9% занимают бюджетные кредиты, 31,5% коммерческие кредиты и 27,6% доля гособлигаций Орловской области.

Также не изменился долг муниципальных образований региона — 2,5 миллиарда рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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