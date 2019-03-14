Госдолг Орловской области за последний месяц не изменился
14.03.2019
По официальным данным на 1 марта его размер составляет 18,1 миллиард рублей.
В структуре долга 40,9% занимают бюджетные кредиты, 31,5% коммерческие кредиты и 27,6% доля гособлигаций Орловской области.
Также не изменился долг муниципальных образований региона — 2,5 миллиарда рублей.
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