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Орел27.11.2018 Вторник 13:36
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  3. Госдолг Орловской области сократился на 206 с половиной миллионов рублей

Госдолг Орловской области сократился на 206 с половиной миллионов рублей

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27.11.2018

Об этом сообщили в правительстве Орловской области. Такого прогресса удалось добиться с 1 января по 1 октября текущего года.

По данным на начало октября, госдолг составил 18 миллиардов 135 миллионов рублей.

56,3% этой суммы приходится на рыночные обязательства, остальные 43,7% — на задолженность по бюджетным кредитам.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгосдолг

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