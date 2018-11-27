Госдолг Орловской области сократился на 206 с половиной миллионов рублей
27.11.2018
Об этом сообщили в правительстве Орловской области. Такого прогресса удалось добиться с 1 января по 1 октября текущего года.
По данным на начало октября, госдолг составил 18 миллиардов 135 миллионов рублей.
56,3% этой суммы приходится на рыночные обязательства, остальные 43,7% — на задолженность по бюджетным кредитам.
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