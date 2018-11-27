Госдолг Орловской области сократился на 206 с половиной миллионов рублей

Об этом сообщили в правительстве Орловской области. Такого прогресса удалось добиться с 1 января по 1 октября текущего года.

По данным на начало октября, госдолг составил 18 миллиардов 135 миллионов рублей.

56,3% этой суммы приходится на рыночные обязательства, остальные 43,7% — на задолженность по бюджетным кредитам.