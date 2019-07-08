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Горсовет Орла завтра решит судьбу «ермоловского» фонтана

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08.07.2019

9 июля состоится внеочередная сессия Орловского городского Совета народных депутатов. «Народные избранники» обсудят лишь один вопрос — о благоустройстве сквера Ермолова.

На последней «плановой» июньской сессии городской парламент одобрил изменения облика сквера. Однако отдельные депутаты оспорили результаты голосования. Тогда же мэр Орла Василий Новиков решил провести повторное обсуждение во внеочередном режиме.

Речь идёт об устройстве в сквере сухого фонтана. Также здесь планируется провести благоустройство в рамках концепции единого пешеходного пространства. Необходимые на это средства (150 миллионов рублей) выделяет «Сбербанк».

Теги:ОрёлОрловская область

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