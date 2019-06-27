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Орел27.06.2019 Четверг 14:10
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Горсовет Орла согласовал обустройство нового объекта в сквере Ермолова

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27.06.2019

Здесь появится сухой фонтан. Сегодня городской парламент одобрил эту инициативу. 26 депутатов проголосовали «за».

Фонтан планируется создать на средства «Сбербанка» (на это выделяется 140 миллионов рублей).

Теги:ОрёлОрловская область

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