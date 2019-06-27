Горсовет Орла согласовал обустройство нового объекта в сквере Ермолова
27.06.2019
Здесь появится сухой фонтан. Сегодня городской парламент одобрил эту инициативу. 26 депутатов проголосовали «за».
Фонтан планируется создать на средства «Сбербанка» (на это выделяется 140 миллионов рублей).
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