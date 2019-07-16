Горсовет Орла сказал «да» сухому фонтану в сквере Ермолова
16.07.2019
Сегодня на внеочередной сессии депутаты согласовали проект благоустройства территории. «За» проголосовали 29 «народных избранников». Этого оказалось достаточно, чтобы одобрить вопрос большинством голосов.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков по собственной инициативе встретился в сквере Ермолова со всеми критиками проекта. Глава области зафиксировал все конструктивные замечания и предложения и пообещал учесть их при дальнейшей работе по проекту.
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