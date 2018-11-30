Горсовет Орла принял бюджет областного центра в первом чтении
30.11.2018
Это произошло на сессии накануне.
Запланированные доходы составляют 5 миллиардов 571 миллион рублей. Запланированные расходы — 5 миллиардов 574 миллиона рублей. Таким образом, бюджет принят с небольшим дефицитом.
Однако депутаты рекомендовали администрации города существенно доработать проект к следующим чтениям.
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