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Орел24.05.2019 Пятница 12:13
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  3. Горсовет Орла потребовал от мэрии конкретного плана по выводу МУП ЖРЭП (3) из кризисного состояния

Горсовет Орла потребовал от мэрии конкретного плана по выводу МУП ЖРЭП (3) из кризисного состояния

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24.05.2019

По инициативе городской общественности данный вопрос рассмотрели на заседании комитета Горсовета по экономической политике.

Как выяснилось, кредитор, которому муниципальная управляющая компания задолжала 13 миллионов рублей, подал иск о банкротстве организации. При этом у МУП ЖРЭП (3) накопились и другие долги перед другими кредиторами. Не исключено, что они тоже обратятся в суд, особенно в случае, если городские власти изыщут средства на погашение 13-миллионной задолженности.

Банкротство МУП ЖРЭП (3) может привести к тому, что около 200 многоквартирных домов Орла, которые сейчас обслуживает компания, не найдут себе новые УК и останутся «брошенными».

Председатель КСП Орла Татьяна Успенская напомнила о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе последней проверки МУП ЖРЭП (3). Успенская подчеркнула, что текущая ситуация в организации пока остаётся невыясненной.

В итоге комитет официально потребовал от администрации города представить Горсовету конкретные предложения по выводу МУП ЖРЭП (3) из кризиса до 14 июня текущего года.

Теги:ОрёлОрловская область

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