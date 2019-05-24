Горсовет Орла потребовал от мэрии конкретного плана по выводу МУП ЖРЭП (3) из кризисного состояния
24.05.2019
По инициативе городской общественности данный вопрос рассмотрели на заседании комитета Горсовета по экономической политике.
Как выяснилось, кредитор, которому муниципальная управляющая компания задолжала 13 миллионов рублей, подал иск о банкротстве организации. При этом у МУП ЖРЭП (3) накопились и другие долги перед другими кредиторами. Не исключено, что они тоже обратятся в суд, особенно в случае, если городские власти изыщут средства на погашение 13-миллионной задолженности.
Банкротство МУП ЖРЭП (3) может привести к тому, что около 200 многоквартирных домов Орла, которые сейчас обслуживает компания, не найдут себе новые УК и останутся «брошенными».
Председатель КСП Орла Татьяна Успенская напомнила о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе последней проверки МУП ЖРЭП (3). Успенская подчеркнула, что текущая ситуация в организации пока остаётся невыясненной.
В итоге комитет официально потребовал от администрации города представить Горсовету конкретные предложения по выводу МУП ЖРЭП (3) из кризиса до 14 июня текущего года.