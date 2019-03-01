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Орел01.03.2019 Пятница 18:56
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Горсовет Орла одобрил ряд изменений в Генеральный план города

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01.03.2019

Это произошло на сессии Горсовета 28 февраля.

Согласно этим поправкам, в микрорайоне «Зареченский» появятся пристройка к школе № 51 на 230 мест, а также отдельная школа на 1200 мест и поликлиника. В ближайшем будущем предстоит разработать их проекты.

На 909-м квартале будут строить новый детский сад.

Также в Орле планируется расширить городской парк за счёт сноса строения (полуразрушенной водозаборной скважины) на улице Левый берег реки Оки.

На Весёлой слободе (у Парка Победы) собираются стоить спортивный центр.

Теги:ОрёлОрловская область

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