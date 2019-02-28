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Орел28.02.2019 Четверг 17:53
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  3. Горсовет Орла нашёл средства на срочные ремонтные работы в доме по Калинина, 2

Горсовет Орла нашёл средства на срочные ремонтные работы в доме по Калинина, 2

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28.02.2019

Решение о перераспределении средств принято на сегодняшней сессии Городского совета. Это 2,3 миллиона рублей. Их возьмут из денег, выделенных на исполнение наказов избирателей.

Дом по Калинина, 2, признан аварийным в 2017 году. Расселение здания планируется провести не раньше 2023 года. Ещё в минувшем году суд обязал мэрию провести в доме срочные работы. В противном случае может случиться ЧП.

Теги:ОрёлОрловская область

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