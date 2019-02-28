Горсовет Орла нашёл средства на срочные ремонтные работы в доме по Калинина, 2

Решение о перераспределении средств принято на сегодняшней сессии Городского совета. Это 2,3 миллиона рублей. Их возьмут из денег, выделенных на исполнение наказов избирателей.

Дом по Калинина, 2, признан аварийным в 2017 году. Расселение здания планируется провести не раньше 2023 года. Ещё в минувшем году суд обязал мэрию провести в доме срочные работы. В противном случае может случиться ЧП.