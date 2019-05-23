Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.05.2019 Четверг 14:56
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Горсовет не будет рассматривать вопрос о повышении штрафов для безбилетников

Горсовет не будет рассматривать вопрос о повышении штрафов для безбилетников

Версия для печати

23.05.2019

Повысить размер взыскания для любителей бесплатных поездок в трамваях и троллейбусах со 100 до 500 рублей просило ТПП. Предприятие направило письмо в мэрию, а городская администрация обратилась в Горсовет. Однако на профильном комитете депутаты отклонили инициативу.

Члены комитета выяснили, что статистику данных правонарушений никто не ведёт, и посчитали вопрос недостаточно проработанным для обсуждения в городском парламенте. Об этом сообщает «Орёлград».

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54792

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.05.2019

Каждая площадка для буккроссинга обойдётся Орлу примерно в 50 тысяч рублей

23.05.2019

В Орле ремонтируют 41 двор

23.05.2019

Орловчане выбрали любимые места в Орле

23.05.2019

Во Мценске мужчина незаконно воспользовался машиной своего знакомого

23.05.2019

В Орле ситуацию на неофициальных пляжах будут контролировать «неофициальные» спасатели

$ USD64.4913(+0.08)24.05
€ EUR71.8369(-0.01)24.05

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online