Горсовет не будет рассматривать вопрос о повышении штрафов для безбилетников
23.05.2019
Повысить размер взыскания для любителей бесплатных поездок в трамваях и троллейбусах со 100 до 500 рублей просило ТПП. Предприятие направило письмо в мэрию, а городская администрация обратилась в Горсовет. Однако на профильном комитете депутаты отклонили инициативу.
Члены комитета выяснили, что статистику данных правонарушений никто не ведёт, и посчитали вопрос недостаточно проработанным для обсуждения в городском парламенте. Об этом сообщает «Орёлград».
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