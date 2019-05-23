Горсовет не будет рассматривать вопрос о повышении штрафов для безбилетников

Повысить размер взыскания для любителей бесплатных поездок в трамваях и троллейбусах со 100 до 500 рублей просило ТПП. Предприятие направило письмо в мэрию, а городская администрация обратилась в Горсовет. Однако на профильном комитете депутаты отклонили инициативу.

Члены комитета выяснили, что статистику данных правонарушений никто не ведёт, и посчитали вопрос недостаточно проработанным для обсуждения в городском парламенте. Об этом сообщает «Орёлград».