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Орел26.11.2019 Вторник 13:16
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Городской парк Орла обновился к зиме

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26.11.2019

В одном из главных мест отдыха орловчан завершился второй этап реконструкции. По обновлённому парку совершил прогулку губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Новый этап работ по благоустройству проводило ООО «Триумф». Они обошлись в 38 с половиной миллионов рублей.

В итоге в парке установили 110 скамеек и 110 урн, 58 уличных фонарей, посадили 10 лип и 10 ясеней, вымостили три новые тротуарные дорожки. Также здесь появились два стеллажа для обмена книгами (буккроссинга).

В следующем году работы по реконструкции городского парка будут продолжены.

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