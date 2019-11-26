Городской парк Орла обновился к зиме
26.11.2019
В одном из главных мест отдыха орловчан завершился второй этап реконструкции. По обновлённому парку совершил прогулку губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Новый этап работ по благоустройству проводило ООО «Триумф». Они обошлись в 38 с половиной миллионов рублей.
В итоге в парке установили 110 скамеек и 110 урн, 58 уличных фонарей, посадили 10 лип и 10 ясеней, вымостили три новые тротуарные дорожки. Также здесь появились два стеллажа для обмена книгами (буккроссинга).
В следующем году работы по реконструкции городского парка будут продолжены.
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