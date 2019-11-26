Городской парк Орла обновился к зиме

В одном из главных мест отдыха орловчан завершился второй этап реконструкции. По обновлённому парку совершил прогулку губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Новый этап работ по благоустройству проводило ООО «Триумф». Они обошлись в 38 с половиной миллионов рублей.

В итоге в парке установили 110 скамеек и 110 урн, 58 уличных фонарей, посадили 10 лип и 10 ясеней, вымостили три новые тротуарные дорожки. Также здесь появились два стеллажа для обмена книгами (буккроссинга).

В следующем году работы по реконструкции городского парка будут продолжены.