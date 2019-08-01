«Голубые береты» в Орле отметят свой праздник с размахом

В 10 часов на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов состоится торжественный митинг, посвящённый дню Воздушно-десантных войск.

Участники и гости митинга увидят показательные выступления, подготовленные городским центром «Десантник». Также память погибших защитников Отечества почтят минутой молчания и возложением цветов.

Затем состоится праздничный автопробег до сквера Героев-десантников на улице Машкарина. Здесь в 12 часов пройдёт ещё один митинг.

После этого автоколонна проследует к Александровскому мосту. Участники пробега промаршируют по улице Ленина.

В 14 часов на площади Ленина начнутся спортивные мероприятия, приуроченные к дню ВДВ.