Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле

Авария случилась 23 сентября в 9 часов на 1-й Курской. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Столкнулись Ford Focus и автобус ГАЗ. По предварительным данным, водитель иностранного автомобиля, поворачивая налево, врезался в общественный транспорт. «Газель» ехала в попутном направлении с левой стороны.

Пострадала годовалая девочка — пассажирка автобуса. Однако травмы оказались незначительными — госпитализация не понадобилась.