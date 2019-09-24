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Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле

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24.09.2019

Авария случилась 23 сентября в 9 часов на 1-й Курской. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Столкнулись Ford Focus и автобус ГАЗ. По предварительным данным, водитель иностранного автомобиля, поворачивая налево, врезался в общественный транспорт. «Газель» ехала в попутном направлении с левой стороны.

Пострадала годовалая девочка — пассажирка автобуса. Однако травмы оказались незначительными — госпитализация не понадобилась.

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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