Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле
24.09.2019
Авария случилась 23 сентября в 9 часов на 1-й Курской. Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
Столкнулись Ford Focus и автобус ГАЗ. По предварительным данным, водитель иностранного автомобиля, поворачивая налево, врезался в общественный транспорт. «Газель» ехала в попутном направлении с левой стороны.
Пострадала годовалая девочка — пассажирка автобуса. Однако травмы оказались незначительными — госпитализация не понадобилась.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57387
Другие новости раздела
$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.