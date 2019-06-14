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«Глазуновские сады» увеличат свои площади ещё на 20 гектаров

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14.06.2019

В этом году предприятие посадит ещё 20 гектаров суперинтенсивного сада в Глазуновском районе в деревне Богомоловка. Об этом гендиректор ООО Игорь Анциферов рассказал губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Встреча состоялась в рамках рабочего визита Клычкова в район.

«Глазуновские сады» занимаются выращиванием плодово-ягодных культур с 2016 года. Сейчас в распоряжении предприятия — 288,2 гектаров земель сельскохозяйственного назначения и 199 гектаров старых яблоневых садов, которые подлежат выкорчёвыванию. Весной минувшего года на площади 4 гектара была посажена первая очередь плодового сада суперинтенсивного типа.

Также на предприятии отведена 1,2 гекатара под собственный питомник с районированными сортами яблок для нашего региона. В перспективе здесь планируют построить фруктохранилище с помещениями для сортировки и переработки яблок.

Теги:ОрёлОрловская область

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