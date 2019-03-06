Главы учреждений дополнительного образования рассказали мэру Орла о проблемах с финансированием

Личная встреча Василия Новикова с руководителями учреждений состоялась 5 марта. Ранее в его адрес поступило коллективное письмо на ту же тему.

Проблемы с финансированием уже стали сказываться на работе музыкальных и художественных школ Орла и других подобных учреждений города. Директора в целях экономии были вынуждены уволить сторожей. Это, в свою очередь, привело к отмене занятий в выходные дни.

Из-за финансовыъ проблем уменьшаются и объёмы набора новых учеников. Обучение в ряде учреждений проводится по сокращённым программам. Кроме того, серьёзные проблемы есть и с оплатой труда преподавателей дополнительного образования.

На следующей неделе проблему обсудят в мэрии ещё раз. На этот раз на встречу пригласят чиновников городской администрации, которые непосредственно занимаются данной темой.