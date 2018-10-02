Главным событием тургеневского юбилея станет концерт в Академическом театре

На подготовку к празднованию юбилея Тургенева в Орловской области из бюджетов всех уровней выделено примерно 200 миллионов рублей.

Наш регион официально признан Всероссийским центром празднования юбилея писателя.

Сейчас работа по подготовке к круглой дате выходит на финишную прямую. Завершены ремонтные и реставрационные работы на зданиях орловских литературных музеев — Бунина, Грановского и писателей-орловцев. Сейчас все они открыты для посетителей.

Полностью закончен и ремонт в Музее Тургенева в областном центре. Завершаются работы в музеях Лескова и Андреева, а также в Доме-музее Тургенева в Спасском-Лутовиново.

В этом году в рамках юбилейных торжеств на территории региона запланировано около семидесяти мероприятий. Часть из них уже прошли с большим успехом — например, международный фестиваль «Мода на русское» и Всероссийский Тургеневский праздник «Дворянских гнезд заветные аллеи...».

Вышли в свет юбилейные издания произведений Тургенева.

В ближайшее время на территории региона запланированы 12 крупных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Центральным событием станет торжественный концерт, который пройдёт 10 ноября на сцене Академического театра имени И. С. Тургенева. Средства на его подготовку и проведение выделены Министерством культуры Российской Федерации.