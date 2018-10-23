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Орел23.10.2018 Вторник 11:09
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  3. Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»

Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»

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23.10.2018

Вадим Мурадян станет новым гостем программы «Актуальное интервью».

Программа выйдет в эфир 25-го октября в 20 часов.

Все желающие смогут задать свои вопросы по телефону прямого эфира 76-10-28.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50042

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