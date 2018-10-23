Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»
23.10.2018
Вадим Мурадян станет новым гостем программы «Актуальное интервью».
Программа выйдет в эфир 25-го октября в 20 часов.
Все желающие смогут задать свои вопросы по телефону прямого эфира
Короткая ссылка obl1.ru/~/50042
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