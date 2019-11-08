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Орел08.11.2019 Пятница 14:32
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  3. Главный врач Орловской городской больницы им. С.П. Боткина Александр Лялюхин: «В Инвестиционном послании Губернатора на 2020 год актуализированы наиболее острые вопросы сферы здравоохранения»

Главный врач Орловской городской больницы им. С.П. Боткина Александр Лялюхин: «В Инвестиционном послании Губернатора на 2020 год актуализированы наиболее острые вопросы сферы здравоохранения»

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08.11.2019

Особенно актуальны для руководителя медучреждения, которое обладает большой сетью первичной помощи, являются вопросы поддержки первичного звена здравоохранения.

«Сегодня эта сфера нуждается серьезной модернизации, − подчеркнул Александр Лялюхин. − В частности, речь об усовершенствовании материально-технической базы поликлиник, решении вопроса дефицита кадров. Этим и многим другим болевым точкам системы здравоохранения посвящен отдельный блок Инвестиционного послания Губернатора. По итогам главой региона дан ряд поручений, направленных на стабилизацию ситуации как в сфере первичного звена здравоохранения, так и отрасли в целом».

Напомним, что только в этом году на реализацию региональных проектов в сфере здравоохранения выделено 650,8 млн рублей.

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