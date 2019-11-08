Главный врач Орловской городской больницы им. С.П. Боткина Александр Лялюхин: «В Инвестиционном послании Губернатора на 2020 год актуализированы наиболее острые вопросы сферы здравоохранения»
08.11.2019
Особенно актуальны для руководителя медучреждения, которое обладает большой сетью первичной помощи, являются вопросы поддержки первичного звена здравоохранения.
«Сегодня эта сфера нуждается серьезной модернизации, − подчеркнул Александр Лялюхин. − В частности, речь об усовершенствовании материально-технической базы поликлиник, решении вопроса дефицита кадров. Этим и многим другим болевым точкам системы здравоохранения посвящен отдельный блок Инвестиционного послания Губернатора. По итогам главой региона дан ряд поручений, направленных на стабилизацию ситуации как в сфере первичного звена здравоохранения, так и отрасли в целом».
Напомним, что только в этом году на реализацию региональных проектов в сфере здравоохранения выделено 650,8 млн рублей.
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