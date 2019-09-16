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Главный следователь Орловщины поручил «утяжелить» дело подозреваемого в убийстве с использованием гвоздя

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16.09.2019

Руководитель СУ СК РФ по Орловской области Анатолий Щуров поручил переквалифицировать дело подозреваемого в убийстве, которое произошло 15 сентября в Орле в переулке Южном.

Так как предварительно установлено, что от рук 31-летнего мужчины пострадал ещё один человек, получивший ранения, ему дополнительно к статье «убийство» инкриминируют ещё одну статью («покушение на убийство»).

Инцидент произошёл у сетевого магазина. К группе орловчан подошёл мужчина. Между ними случился конфликт, в ходе которого подошедший нанёс ранения двум «оппонентам».

Один из пострадавших зашёл в помещение магазина, лёг на пол и скончался.

На записи с видеокамер наблюдения, переданной Следственным комитетом телеканалу «Первый областной», видно, что подозреваемый зашёл в магазин вслед за жертвой, после чего снял с себя верхнюю одежду, затем надел её обратно и попытался приобрести какой-то товар. Однако в этот момент его задержали полицейские.

Теги:Орловская областьСледственный комитетубийство

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