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Главный орловский здравоохранитель прокомментировал госпитализацию девочки с истощением

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21.10.2019

По словам главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, ребёнок находится в стабильном состоянии. Однако девочка «не привыкла ко многим уловиям современной жизни», — цитирует Залогина РИА «Новости».

12-летняя жительница Орла попала в больницу с сильным истощением. СУ СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении ответственных должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как выяснил Следственный комитет, девочка росла в многодетной семье из восьми несовершеннолетних детей. Все они жили в ненадлежащих условиях, однако ответственные должностные лица не приняли никаких своевременных мер к их защите. Сейчас дети изъяты из семьи и помещены в спецучреждения.

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