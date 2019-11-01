Главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» рассказал о своих ожиданиях от Инвестиционного послания губернатора

Андрей Клычков огласит послание 6 ноября. Телеканал «Первый областной» будет транслировать обращение в прямом эфире.

О том, чего ждёт строительная сфера Орловской области от Инвестиционного послания, рассказал главный исполнительный директор строительного холдинга ПАО «Орёлстрой» Дмитрий Сучков.

По его словам, застройщики рассчитывают на то, что региональная программа субсидирования ипотечной ставки распространится и на индивидуальное жилищное строительство.

Как уточнил Сучков, главным курсом профессиональной деятельности холдинга ПАО «Орелстрой» является многоэтажное строительство, однако компания понимает и важность развития ИЖС и активно работает и в этом направлении. Сейчас разработано несколько типовых решений, позволяющих снизить стоимость такого жилья, сохраняя его высокое качество.

«Есть люди, которые хотят переселиться в наш регион, и мы создаем условия, чтобы люди к нам поехали. Наша задача — строить комфортные дома, но при этом многие граждане хотят индивидуальное жилье. И наша задача создать такие проекты, чтобы строились развитые поселки со всей необходимой инфраструктурой. В компании „Орелстрой“ уже скоро появятся несколько таких проектов. Хотелось бы, чтобы программа субсидирования ипотечной ставки коснулась и ИЖС, а также расширилась для иногородних граждан, а не распространялась только на орловчан. Надеемся, в ходе Инвестиционного послания Губернатора Андрея Клычкова мы услышим от него конкретные предложения по этому направлению», — рассказал Дмитрий Сучков.

На данный момент «Орёлстрой» разработал четыре типа домов площадью от 80 до 200 квадратных метров. Существуют технологии, благодаря которым стоимость дома площадью 75 квадратных метров с отделкой сокращается до стоимости двухкомнатной квартиры.

При этом компания рассматривает и проект по созданию собственного производства подходящих СИП-панелей. Первые пробные экземпляры продукции должны появиться весной следующего года.