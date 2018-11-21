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Главного полицейского России могут сделать почётным гражданином Орловской области

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21.11.2018

За то, чтобы присвоить главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву это звание, проголосовали на профильном комитете Областного совета народных депутатов.

Окончательно вопрос будет решён на президиуме и в ходе ближайшей сессии Облсовета.

Владимир Колокольцев несколько лет (с 2007 по 2009) возглавлял Управление МВД по Орловской области. В период его работы на этой должности были возбуждены и расследованы несколько громких уголовных дел.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДпочётные жители

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