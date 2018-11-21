Главного полицейского России могут сделать почётным гражданином Орловской области
21.11.2018
За то, чтобы присвоить главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву это звание, проголосовали на профильном комитете Областного совета народных депутатов.
Окончательно вопрос будет решён на президиуме и в ходе ближайшей сессии Облсовета.
Владимир Колокольцев несколько лет (с 2007 по 2009) возглавлял Управление МВД по Орловской области. В период его работы на этой должности были возбуждены и расследованы несколько громких уголовных дел.
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