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Орел02.07.2019 Вторник 18:52
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  3. Глава торгового дома в Орловской области поплатился за игнорирование законодательства

Глава торгового дома в Орловской области поплатился за игнорирование законодательства

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02.07.2019

Директор взял бывшего чиновника на должность начальника юридического отдела. Однако предприниматель «забыл» о норме, согласно которой, нанимая на работу бывшего государственного служащего, должен был сообщить об этом на бывшее место его работы в течение десяти дней.

В связи с этим возбудили административное дело. Мировой суд оштрафовал директора торгового дома на 20 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, было внесено и прокурорское представление, в результате сотрудник кадровой службы торгового дома понёс дисциплинарное наказание.

Теги:ОрёлОрловская область

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