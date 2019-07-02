Глава торгового дома в Орловской области поплатился за игнорирование законодательства

Директор взял бывшего чиновника на должность начальника юридического отдела. Однако предприниматель «забыл» о норме, согласно которой, нанимая на работу бывшего государственного служащего, должен был сообщить об этом на бывшее место его работы в течение десяти дней.

В связи с этим возбудили административное дело. Мировой суд оштрафовал директора торгового дома на 20 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Орловской области, было внесено и прокурорское представление, в результате сотрудник кадровой службы торгового дома понёс дисциплинарное наказание.