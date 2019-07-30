Глава района Орла сообщил о проблемах с вывозом мусора
30.07.2019
Такое заявление сделал глава Заводского района Юрий Студенников на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Орла. Об этом информирует портал «Орловские новости».
Студенников отметил, что компания-перевозчик располагает достаточным количеством техники, но испытывает проблемы со своевременной разгрузкой мусора.
Представитель регионального оператора по обращению с ТКО — УК «Зелёная роща» — не согласился с этой информацией.
Мэр Орла Василий Новиков потребовал провести заседание специального штаба и обсудить проблему «на месте».
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