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Орел30.07.2019 Вторник 13:02
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Глава района Орла сообщил о проблемах с вывозом мусора

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30.07.2019

Такое заявление сделал глава Заводского района Юрий Студенников на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Орла. Об этом информирует портал «Орловские новости».

Студенников отметил, что компания-перевозчик располагает достаточным количеством техники, но испытывает проблемы со своевременной разгрузкой мусора.

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО — УК «Зелёная роща» — не согласился с этой информацией.

Мэр Орла Василий Новиков потребовал провести заседание специального штаба и обсудить проблему «на месте».

Теги:ОрёлОрловская область

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