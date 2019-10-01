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  3. Глава профильного департамента Орловской области прокомментировал ситуацию вокруг новой транспортной схемы

Глава профильного департамента Орловской области прокомментировал ситуацию вокруг новой транспортной схемы

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01.10.2019

Начальник департамента строительства и транспорта Орловской области Денис Блохин посвятил «горячей теме» последний пост в своём «Фейсбуке».

Чиновник осветил ряд важных моментов, связанных с данным вопросом. По словам Блохина, завершение публичных слушаний (они состоятся в этом месяце) ещё не означает введение новой схемы. После их окончания маршруты будут тщательно корректировать на основе высказанных мнений.

Также глава департамента указал, что к настоящему моменту схема уже прошла многочисленные обсуждения, к которым привлекались областные и городские власти, депутаты облсовета и горсовета.

Кроме того, чиновник отметил, что введение новой схемы никак не связано с темой повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Блохин отметил и то, что сама разработка схемы велась «МосТрансПроектом» на безвозмездной основе.

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