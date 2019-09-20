Глава орловской УК поплатился за налоговика
20.09.2019
В Орловской области руководителя управляющей компании оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Такое решение принял мировой суд. Причиной стало то, что УК, которая обслуживает дома в селе Тельчье Мценского района, приняла на работу экс-сотрудника межрайонной инспекции ФНС № 4, но не сообщила об этом на прежнее место его работы в положенный срок (10 дней).
Таким образом было допущено административное правонарушение. Об этом информирует прокуратура Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57341
Другие новости раздела
$ USD63.8487(-0.37)21.09
€ EUR70.5975(-0.34)21.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.