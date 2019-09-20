Глава орловской УК поплатился за налоговика

В Орловской области руководителя управляющей компании оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Такое решение принял мировой суд. Причиной стало то, что УК, которая обслуживает дома в селе Тельчье Мценского района, приняла на работу экс-сотрудника межрайонной инспекции ФНС № 4, но не сообщила об этом на прежнее место его работы в положенный срок (10 дней).

Таким образом было допущено административное правонарушение. Об этом информирует прокуратура Орловской области.