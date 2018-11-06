Глава Орловской области Андрей Клычков получил награду

Андрея Клычкова отметили памятной медалью за большой вклад, внесённый в подготовку и проведение девятнадцатого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Мероприятие завершилось в Сочи на днях.

Решение о награждении принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Саму награду вручил федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.