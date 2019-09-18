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Орел18.09.2019 Среда 12:45
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Глава орловской «мусорной» компании объявлен в розыск

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18.09.2019

Директора ЗАО «ОПЭК» разыскивают судебные приставы. Об этом информирует «Орёлград».

Около 5 лет назад компания приняла из Тульской области 25 тысяч тонн отходов металлургического производства и захоронила их в Орле на Итальянской улице. Два года назад суд признал это действие незаконным и обязал вывезти отходы с территории нашего региона.

Тем не менее, решение не исполнено до сих пор. Как сообщили представители ФССП на заседании профильного комитета горсовета Орла, в связи с этим директора компании объявили в розыск. Приставы планируют возбудить в отношении него уголовное дело.

Теги:Орловская областьсудебные приставызахоронение отходов

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