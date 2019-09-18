Глава орловской «мусорной» компании объявлен в розыск
18.09.2019
Директора ЗАО «ОПЭК» разыскивают судебные приставы. Об этом информирует «Орёлград».
Около 5 лет назад компания приняла из Тульской области 25 тысяч тонн отходов металлургического производства и захоронила их в Орле на Итальянской улице. Два года назад суд признал это действие незаконным и обязал вывезти отходы с территории нашего региона.
Тем не менее, решение не исполнено до сих пор. Как сообщили представители ФССП на заседании профильного комитета горсовета Орла, в связи с этим директора компании объявили в розыск. Приставы планируют возбудить в отношении него уголовное дело.
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