Глава орловского Следственного комитета выслушает жалобы на сотрудников правоохранительных органов
04.03.2019
Для этого генерал-майор юстиции Анатолий Щуров проведёт специальный личный приём граждан. Сегодня, 5 и 7 марта пообщаться с главой Управления можно будет с 9 до 12 часов в здании ведомства (Орёл, улица Комсомольская, 231). Приём будет проводиться и в последующие рабочие дни.
Также сообщить Следственному комитету о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов можно дистанционно — через «Интернет-приёмную» на сайте Управления, «Вконтакте» или по «телефону доверия»
Короткая ссылка obl1.ru/~/53216
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