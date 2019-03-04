Глава орловского Следственного комитета выслушает жалобы на сотрудников правоохранительных органов

Для этого генерал-майор юстиции Анатолий Щуров проведёт специальный личный приём граждан. Сегодня, 5 и 7 марта пообщаться с главой Управления можно будет с 9 до 12 часов в здании ведомства (Орёл, улица Комсомольская, 231). Приём будет проводиться и в последующие рабочие дни.

Также сообщить Следственному комитету о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов можно дистанционно — через «Интернет-приёмную» на сайте Управления, «Вконтакте» или по «телефону доверия» 8 (4862) 73-29-75.