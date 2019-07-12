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Орел12.07.2019 Пятница 12:02
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Глава орловского поселения задолжал подрядчикам приличную сумму

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12.07.2019

Прокуратура добилась привлечения к ответственности главы Неполодского сельского поселения Орловского района.

Госслужащий нарушил закон о закупках. Администрация поселения в установленные сроки не оплатила работы, выполненные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на общую сумму примерно 536 тысяч рублей.

Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также прокуратура взяла на контроль процесс погашения задолженности.

Теги:ОрёлОрловская область

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