Глава орловского поселения задолжал подрядчикам приличную сумму
12.07.2019
Прокуратура добилась привлечения к ответственности главы Неполодского сельского поселения Орловского района.
Госслужащий нарушил закон о закупках. Администрация поселения в установленные сроки не оплатила работы, выполненные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на общую сумму примерно 536 тысяч рублей.
Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также прокуратура взяла на контроль процесс погашения задолженности.
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