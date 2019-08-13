Глава Орла заявил, что у мэрии нет цели довести ТТП до банкротства

Глава администрации Орла Александр Муромский назвал предприятие «стратегической структурой в сфере общественного транспорта» и заявил, что мэрия ведёт переговоры с руководством ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» о предоставлении ТТП возможности вести свою хозяйственную деятельность без блокировки счетов.

В данный момент задолженность Трамвайно-троллейбусного предприятия за электроэнергию составляет 45 миллионов рублей.

Также Муромский напомнил, что с начала текущего года город вложил в ТПП 56 миллионов рублей. При этом глава администрации Орла подчеркнул, что городские власти не имеют цели довести предприятие до банкротства.

12 августа состоялась встреча Муромского с коллективом Трамвайно-троллейбусного предприятия, на которой стороны обсудили ряд важных проблем.