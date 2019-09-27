Глава Орла предложил орловчанке самой выбрать себе квартиру

На приём к главе администрации Орла Александру Муромскому пришла жительница аварийного дома по улице Красина, 18.

Орловчанка живёт в муниципальной квартире по договору социального найма. Дом должны расселить до 31 декабря 2021 года. По закону, ей должны предоставить жильё, которое соответствует нынешнему по общей площади и количеству комнат.

Так как нынешнее жильё является довольно большим и дорогим (в квартире 4 комнаты, а её рыночная стоимость составляет около 2 миллионов 800 тысяч рублей), Муромский, чтобы избежать возможных проблем, предложил орловчанке самостоятельно изучить жилищный фонд мэрии и выбрать себе подходящую новую квартиру.