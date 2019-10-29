Глава Орла потребовал отремонтировать электронику
29.10.2019
Речь идёт об электронных табло, установленных на остановках общественного транспорта. Сейчас многие из них пришли в негодность. Выводимая на экран информация стала малопонятной для пассажиров.
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил начальнику городского «Управления коммунальным хозяством» Дмитрию Фролову исправить эту ситуацию.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58041
Другие новости раздела
29.10.2019
На орловских волонтёров выделят миллионы
$ USD63.832(-0.04)30.10
€ EUR70.7769(-0.06)30.10
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?