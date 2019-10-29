Глава Орла потребовал отремонтировать электронику

Речь идёт об электронных табло, установленных на остановках общественного транспорта. Сейчас многие из них пришли в негодность. Выводимая на экран информация стала малопонятной для пассажиров.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил начальнику городского «Управления коммунальным хозяством» Дмитрию Фролову исправить эту ситуацию.