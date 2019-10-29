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Орел29.10.2019 Вторник 17:14
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Глава Орла потребовал отремонтировать электронику

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29.10.2019

Речь идёт об электронных табло, установленных на остановках общественного транспорта. Сейчас многие из них пришли в негодность. Выводимая на экран информация стала малопонятной для пассажиров.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил начальнику городского «Управления коммунальным хозяством» Дмитрию Фролову исправить эту ситуацию.

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