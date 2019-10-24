Глава Орла поручил ускорить дорожный ремонт
24.10.2019
Сити-менеджер Александр Муромский осмотрел участки улиц 60 лет Октября и Московской, где сейчас ремонтируют тротуары и дорожное покрытие.
На 60 лет Октября на участке между перекрёстками с улицей Горького и Герценским мостом завершается укладка верхнего слоя асфальта.
На Московской улице подрядчик (ООО «АртСтрой») уложил 13 из 17 запланированных тысяч квадратных метров брусчатки. С сегодняшнего дня здесь начнутся работы по асфальтированию. Муромский поручил ускорить работы.
Также глава администрации Орла побывал в сквере Комсомольцев, где завершается укладка плитки и продолжается монтаж детской площадки.
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