Глава Орла поручил ускорить дорожный ремонт

Сити-менеджер Александр Муромский осмотрел участки улиц 60 лет Октября и Московской, где сейчас ремонтируют тротуары и дорожное покрытие.

На 60 лет Октября на участке между перекрёстками с улицей Горького и Герценским мостом завершается укладка верхнего слоя асфальта.

На Московской улице подрядчик (ООО «АртСтрой») уложил 13 из 17 запланированных тысяч квадратных метров брусчатки. С сегодняшнего дня здесь начнутся работы по асфальтированию. Муромский поручил ускорить работы.

Также глава администрации Орла побывал в сквере Комсомольцев, где завершается укладка плитки и продолжается монтаж детской площадки.