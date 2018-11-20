Глава Орла пообщался с жильцами домов, которые страдают от дождевых вод

Глава администрации Орла провёл приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Муромский пообщался с шестью жителями города. Темами разговора стали их жилищные и коммунальные проблемы.

Так, жительница дома по Раздольной, 45, жаловалась на неисправную ливневую канализацию, из-за которой двор дома периодически оказывается затоплен дождевой водой. Жильцы здания по Горького, 69, сообщили о трещине в фундаменте дома, причиной которой также стала вода. По решению этих проблем даны конкретные распоряжения.