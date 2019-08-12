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Глава Орла обсудил с коллективом ТПП наболевшие темы

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12.08.2019

Состоялась встреча главы администрации Орла с коллективом ТПП. В ходе беседы Александр Муромский обсудил с сотрудниками Трамвайно-троллейбусного предприятия важнейшие текущие проблемы.

Как сообщают «Орловские новости», речь шла, в том числе, и о возможности повышения тарифов на проезд, причём Муромский заявил, что готов выслушать конкретные предложения по данному вопросу.

Кроме того, на встрече обсуждались возможность повышения заработной платы сотрудников предприятия, проблема блокировки счетов ТПП, а также вопрос о назначении нового генерального директора. С 1 августа Александр Коровин, руководивший предприятием много лет, покинул должность по собственному желанию. Сейчас его обязанности временно исполняет Юрий Гордюшин.

Теги:ОрёлОрловская область

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