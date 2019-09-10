Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.09.2019 Вторник 15:45
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Глава Орла наконец-то заметил очевидное

Глава Орла наконец-то заметил очевидное

Версия для печати

10.09.2019

Сити-менеджер Александр Муромский обратил внимание на нелегальную торговлю с рук в публичных местах Орла. Заявление прозвучало на «оперативке» в мэрии. В частности, Муромский упомянул о торговле бельём у остановки общественного транспорта «Военно-исторический музей», а также о торговле солнцезащитными очками с автомобилей рядом с центральным рынком.

Глава администрации Орла отметил, что торговля ведётся каждый день в одних и тех же местах и «не доставляет особой радости местным жителям». В то же время Муромский указал, что не имеет претензий к «бабушкам, которые выходят со своими продуктами к магазинам».

Городская комиссия Административно-технического контроля в ближайшее время должна отреагировать на слова градоначальника и провести необходимые проверки со всеми вытекающими последствиями.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57125

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.09.2019

Все орловские кассы используются неправильно

10.09.2019

В мэрии Орла произошло новое важное назначение

10.09.2019

Орловская область нашла себе необычного «друга»

2
10.09.2019

Нетрезвый орловчанин без водительских прав лишил жизни человека

4
10.09.2019

Орловская область ждёт новых федеральных миллиардов

$ USD65.4393(-0.13)11.09
€ EUR72.3039(-0.03)11.09

Наш опрос

С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online