Глава Орла наконец-то заметил очевидное

Сити-менеджер Александр Муромский обратил внимание на нелегальную торговлю с рук в публичных местах Орла. Заявление прозвучало на «оперативке» в мэрии. В частности, Муромский упомянул о торговле бельём у остановки общественного транспорта «Военно-исторический музей», а также о торговле солнцезащитными очками с автомобилей рядом с центральным рынком.

Глава администрации Орла отметил, что торговля ведётся каждый день в одних и тех же местах и «не доставляет особой радости местным жителям». В то же время Муромский указал, что не имеет претензий к «бабушкам, которые выходят со своими продуктами к магазинам».

Городская комиссия Административно-технического контроля в ближайшее время должна отреагировать на слова градоначальника и провести необходимые проверки со всеми вытекающими последствиями.