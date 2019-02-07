Глава МЧС России Евгений Зиничев вручил орловцу медаль «За отвагу на пожаре»
07.02.2019
Указ о вручении государственной награды подписал президент России Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась в Москве на итоговом заседании коллегии МЧС.
Медали удостоился сотрудник Управления МЧС по Орловской области Сергей Толпекин, командир отделения пожарно-спасательной части № 1 (по Советскому району Орла).
18 марта 2018 года, ликвидируя последствия пожара в квартире дома на улице Новикова в Орле, он, работая в составе звена газодымощитников, вывел из огня двоих людей. Затем, действуя уже в одиночку, при высокой температуре и практически нулевой видимости, Толпекин вынес из квартиры и передал медикам ещё одного пострадавшего.
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