Глава МЧС России Евгений Зиничев вручил орловцу медаль «За отвагу на пожаре»

Указ о вручении государственной награды подписал президент России Владимир Путин. Торжественная церемония состоялась в Москве на итоговом заседании коллегии МЧС.

Медали удостоился сотрудник Управления МЧС по Орловской области Сергей Толпекин, командир отделения пожарно-спасательной части № 1 (по Советскому району Орла).

18 марта 2018 года, ликвидируя последствия пожара в квартире дома на улице Новикова в Орле, он, работая в составе звена газодымощитников, вывел из огня двоих людей. Затем, действуя уже в одиночку, при высокой температуре и практически нулевой видимости, Толпекин вынес из квартиры и передал медикам ещё одного пострадавшего.