Глава комитета Госдумы по экологии заявил, что Орловская область может столкнуться с «мусорным коллапсом»

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Орловская область может столкнуться с «мусорным коллапсом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат включил наш регион в число девятнадцати наиболее проблемных. Также в списке — Москва и Подмосковье, Калужская и Тверская области и другие субъекты России.

Бурматов считает, что главными причинами вероятного коллапса могут стать, во-первых, отсутствие свободных и современных полигонов для захоронения отходов, а, во-вторых, резкое подорожание услуги по утилизации мусора для населения.

Как утверждает глава парламентского комитета по экологии, ситуация обострится в связи с переходом на новую систему обращения с Твёрдыми Коммунальными Отходами с 1-го января будущего года.