Глава администрации Орла рассказал о том, что пишут ему орловцы в социальных сетях
15.11.2018
Александр Муромский озвучил жалобы, поступившие через официальные аккаунты «сити-менеджера» в соцсетях, на совещании в мэрии.
Орловцы сообщили главе о ряде конкретных объектов, которые нуждаются в ремонте или благоустройстве. Это, в частности, межквартальные проезды у домов по Раздольной, 41А, и 8 марта, 8, а также парковка на улице Красина у детского сада № 86.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50578
Другие новости раздела
15.11.2018
За 10 месяцев текущего года в Орловской области за нарушение антитабачного закона привлекли к ответственности 215 граждан
15.11.2018
В Орле в ДТП пострадал годовалый ребёнок
$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?