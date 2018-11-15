Глава администрации Орла рассказал о том, что пишут ему орловцы в социальных сетях

Александр Муромский озвучил жалобы, поступившие через официальные аккаунты «сити-менеджера» в соцсетях, на совещании в мэрии.

Орловцы сообщили главе о ряде конкретных объектов, которые нуждаются в ремонте или благоустройстве. Это, в частности, межквартальные проезды у домов по Раздольной, 41А, и 8 марта, 8, а также парковка на улице Красина у детского сада № 86.