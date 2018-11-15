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Орел15.11.2018 Четверг 11:28
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Глава администрации Орла рассказал о том, что пишут ему орловцы в социальных сетях

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15.11.2018

Александр Муромский озвучил жалобы, поступившие через официальные аккаунты «сити-менеджера» в соцсетях, на совещании в мэрии.

Орловцы сообщили главе о ряде конкретных объектов, которые нуждаются в ремонте или благоустройстве. Это, в частности, межквартальные проезды у домов по Раздольной, 41А, и 8 марта, 8, а также парковка на улице Красина у детского сада № 86.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьблагоустройство

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