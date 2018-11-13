Глава администрации Орла предложил подрядчику, благоустроившему парк "Ботаника", покататься на качелях

Глава администрации Орла осмотрел только что благоустроенный парк «Ботаника». Чиновник остался доволен не всем увиденным.

Осмотр состоялся сегодня во время еженедельного обьезда городских объектов Александром Муромским.

Как сообщают «Орловские новости», нарекания вызвали фонари и урны, не закреплённые должным образом, а также неубранный строительный мусор.

Отдельной темой разговора стали качели. Муромский обратил внимание представителей подрядной организации на то, что аттракцион не работает в полной мере — качели не вращаются, и даже предложил ответственному лицу лично сесть на них и доказать их полную пригодность. В итоге представитель организации не вполне согласился с этим замечанием, указав, что в задачи подрядной организации входил лишь монтаж аттракциона, а качели не работают из-за дефекта, допущенного не при их монтаже, а при их изготовлении, однако пообещал полностью разобраться с этим вопросом.

На устранение выявленных нарушений подрядчику дано два дня.

Благоустройством парка занималось ООО «Двин». Общая стоимость контракта, заключённого между мэрией и подрядчиком, составила 2 миллиона 641 тысячу 848 рублей.