Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.11.2018 Вторник 17:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Глава администрации Орла предложил подрядчику, благоустроившему парк "Ботаника", покататься на качелях

Глава администрации Орла предложил подрядчику, благоустроившему парк "Ботаника", покататься на качелях

Версия для печати

13.11.2018

Глава администрации Орла осмотрел только что благоустроенный парк «Ботаника». Чиновник остался доволен не всем увиденным.

Осмотр состоялся сегодня во время еженедельного обьезда городских объектов Александром Муромским.

Как сообщают «Орловские новости», нарекания вызвали фонари и урны, не закреплённые должным образом, а также неубранный строительный мусор.

Отдельной темой разговора стали качели. Муромский обратил внимание представителей подрядной организации на то, что аттракцион не работает в полной мере — качели не вращаются, и даже предложил ответственному лицу лично сесть на них и доказать их полную пригодность. В итоге представитель организации не вполне согласился с этим замечанием, указав, что в задачи подрядной организации входил лишь монтаж аттракциона, а качели не работают из-за дефекта, допущенного не при их монтаже, а при их изготовлении, однако пообещал полностью разобраться с этим вопросом.

На устранение выявленных нарушений подрядчику дано два дня.

Благоустройством парка занималось ООО «Двин». Общая стоимость контракта, заключённого между мэрией и подрядчиком, составила 2 миллиона 641 тысячу 848 рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмэрияпарк Ботаника

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50512

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.11.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с представителями общественной организации «Зелёный патруль»

13.11.2018

С Нового года в Орловской области ужесточат контрактные требования к пассажирским перевозчикам

13.11.2018

Житель Ливен совершил мошенничество, чтобы получить потребительский кредит

13.11.2018

17 ноября в Орле обсудят итоги «Вахты Памяти»

13.11.2018

Определён разработчик единой транспортной схемы для областного центра и Орловского района

$ USD67.6812(+0.16)14.11
€ EUR76.0737(-0.02)14.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online