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Орел08.11.2018 Четверг 16:57
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Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование

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08.11.2018

Такое заявление Александр Муромский сделал сегодня.

Возможность «укрупнения» учебных заведений будет рассмотрена в следующем году.

Муромский ответил, что примерно две третьих части всех расходов городского бюджета — это траты на образование. При этом значительные деньги расходуются на коммунальные платежи по счетам учебных заведений, в частности, за электричество и водоснабжение.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьобразование

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