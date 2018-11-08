Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование
08.11.2018
Такое заявление Александр Муромский сделал сегодня.
Возможность «укрупнения» учебных заведений будет рассмотрена в следующем году.
Муромский ответил, что примерно две третьих части всех расходов городского бюджета — это траты на образование. При этом значительные деньги расходуются на коммунальные платежи по счетам учебных заведений, в частности, за электричество и водоснабжение.
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