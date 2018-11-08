Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование

Такое заявление Александр Муромский сделал сегодня.

Возможность «укрупнения» учебных заведений будет рассмотрена в следующем году.

Муромский ответил, что примерно две третьих части всех расходов городского бюджета — это траты на образование. При этом значительные деньги расходуются на коммунальные платежи по счетам учебных заведений, в частности, за электричество и водоснабжение.