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Орел08.11.2018 Четверг 15:14
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Глава администрации Орла потребовал провести служебную проверку в связи с недочётами в благоустройстве сквера и парка

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08.11.2018

Об этом Александр Муромский заявил сегодня.

Как сообщает мэрия, при работах в сквере «Дворянское гнездо» были некорректно установлены фонари. Также есть претензии и к качеству новых скамеек.

В парке «Ботаника» разрушается покрытие детской площадки. Также в администрации недовольны небрежной укладкой асфальтового покрытия. Кроме того, на месте строительных работ остался мусор.

Все эти недочёты подрядчикам придётся устранить в ближайшие дни.

Как отметил Муромский, сообщения о недоработках он получил из СМИ, а не от собственных сотрудников, что свидетельствует о некачественном контроле исполняемых заказов. В связи с этим и назначена проверка.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьремонт

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