Глава администрации Орла потребовал провести служебную проверку в связи с недочётами в благоустройстве сквера и парка

Об этом Александр Муромский заявил сегодня.

Как сообщает мэрия, при работах в сквере «Дворянское гнездо» были некорректно установлены фонари. Также есть претензии и к качеству новых скамеек.

В парке «Ботаника» разрушается покрытие детской площадки. Также в администрации недовольны небрежной укладкой асфальтового покрытия. Кроме того, на месте строительных работ остался мусор.

Все эти недочёты подрядчикам придётся устранить в ближайшие дни.

Как отметил Муромский, сообщения о недоработках он получил из СМИ, а не от собственных сотрудников, что свидетельствует о некачественном контроле исполняемых заказов. В связи с этим и назначена проверка.