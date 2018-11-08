Глава администрации Орла потребовал провести служебную проверку в связи с недочётами в благоустройстве сквера и парка
08.11.2018
Об этом Александр Муромский заявил сегодня.
Как сообщает мэрия, при работах в сквере «Дворянское гнездо» были некорректно установлены фонари. Также есть претензии и к качеству новых скамеек.
В парке «Ботаника» разрушается покрытие детской площадки. Также в администрации недовольны небрежной укладкой асфальтового покрытия. Кроме того, на месте строительных работ остался мусор.
Все эти недочёты подрядчикам придётся устранить в ближайшие дни.
Как отметил Муромский, сообщения о недоработках он получил из СМИ, а не от собственных сотрудников, что свидетельствует о некачественном контроле исполняемых заказов. В связи с этим и назначена проверка.
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