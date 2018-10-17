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  3. Глава администрации Орла потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника»

Глава администрации Орла потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника»

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17.10.2018

Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника». Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Работы должны были завершиться в понедельник, но этого не произошло.

Сейчас в парке уложен асфальт и установлена половина от запланированного количества лавок.

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