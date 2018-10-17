Глава администрации Орла потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника»
17.10.2018
Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал оштрафовать подрядчика, который занимается благоустройством парка «Ботаника». Об этом сообщает телеканал «Первый областной».
Работы должны были завершиться в понедельник, но этого не произошло.
Сейчас в парке уложен асфальт и установлена половина от запланированного количества лавок.
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