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Орел01.03.2019 Пятница 14:13
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Глава администрации Орла посмотрел своими глазами на протекающие крыши

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01.03.2019

В рамках поездки по Советскому району Александр Муромский посетил проблемные здания на улице Салтыкова-Щедрина, 36, и на бульваре Победы, 1.

Как сообщает мэрия Орла, жильцы этих многоквартирных домов жалуются на протечки кровли. Муромский, ознакомившись с ситуациями на местах, поручил ответственным чиновникам городской администрации решить данные проблемы.

Теги:ОрёлОрловская область

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