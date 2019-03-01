Глава администрации Орла посмотрел своими глазами на протекающие крыши

В рамках поездки по Советскому району Александр Муромский посетил проблемные здания на улице Салтыкова-Щедрина, 36, и на бульваре Победы, 1.

Как сообщает мэрия Орла, жильцы этих многоквартирных домов жалуются на протечки кровли. Муромский, ознакомившись с ситуациями на местах, поручил ответственным чиновникам городской администрации решить данные проблемы.