Глава администрации Орла поручил ликвидировать свалку в Артельном переулке

Александр Муромский дал ответственным чиновникам поручение разобраться с проблемой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, данный участок дороги строил гипермаркет «Линия». Был выявлен провал грунта. Для укрепления обочины использовали строительные отходы. В результате рядом с проезжей частью образовалась свалка.