Глава администрации Орла поручил ликвидировать свалку в Артельном переулке
24.05.2019
Александр Муромский дал ответственным чиновникам поручение разобраться с проблемой.
Как сообщает пресс-служба мэрии, данный участок дороги строил гипермаркет «Линия». Был выявлен провал грунта. Для укрепления обочины использовали строительные отходы. В результате рядом с проезжей частью образовалась свалка.
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