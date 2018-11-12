Глава администрации Орла подписал постановление об объединении детских садов

Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Реорганизация должна завершиться 1 января 2019 года.

Садики будут объединять следующим образом: к дошкольному учреждению № 5 присоединят детский сад № 12, к № 33 — № 4, к детскому саду компенсирующего вида № 27 — № 14, к № 50 — № 67 и Центр развития ребёнка.

Также едиными учреждениями станут: Центр детского творчества «Изумруд» и Центр детского творчества № 1, Детско-юношеский фотохудожественный центр «Ракурс» и Дом детского творчества № 3, Центр детского творчества «Эврика» и Центр детского творчества № 4.