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Орел14.02.2019 Четверг 16:11
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Глава администрации Орла побывал в доме по Силикатной, 14

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14.02.2019

Александр Муромский нанёс визит по проблемному адресу в ходе объезда Северного района.

Собственники жилых помещений, расположенных в этом доме, не раз обращались в мэрию по поводу благоустройства дворовй территории, а также прилегающих проезда и тротуара. В минувшем году дом подал заявку на участие в программе «Формирование современной городской среды».

Одна из проблем состоит в том, что это здание располагается ниже уровня соседних многоэтажек, поэтому потоки дождевых и талых вод стекают на его дворовую территорию. Это не только мешает жителям передвигаться по двору, но и негативно отражается на состоянии самого дома.

По итогам осмотра Александр Муромский поручил изучить возможность включения данного адреса в программу «Формирование современной городской среды» на текущий год. Также глава Орла поручил главе администрации Северного района Владимиру Маркину провести беседу с управляющей компанией «Перспектива», чтобы сделать вывоз снега с этих территорий более оперативным.

Теги:ОрёлОрловская областьЖКХСеверный районблагоустройство

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