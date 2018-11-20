Глава администрации Орла отменил решение о строительстве парковки на улице 7 Ноября
20.11.2018
Накануне Александр Муромский встретился с жителями домов № 28 и № 45 по улице 7 Ноября. Как сообщает пресс-служба мэрии, эти граждане выступают против строительства парковки, обустройство которой началось в минувшем месяце в рамках исполнения наказов избирателей.
Орловцы опасаются, что новая парковка под их окнами ухудшит экологическую обстановку, а также частично поглотит придомовую территорию.
Пока что принято решение об остановке строительства. Ответственные чиновники должны проработать вариант по переносу парковки в соседний квартал — на Октябрьскую улицу к зданию Медицинского института ОГУ.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50701
Другие новости раздела
20.11.2018
В Орле по горячим следам раскрыли угон
$ USD66.0081(+0.02)20.11
€ EUR75.3218(+0.42)20.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?