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Орел20.11.2018 Вторник 11:54
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  3. Глава администрации Орла отменил решение о строительстве парковки на улице 7 Ноября

Глава администрации Орла отменил решение о строительстве парковки на улице 7 Ноября

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20.11.2018

Накануне Александр Муромский встретился с жителями домов № 28 и № 45 по улице 7 Ноября. Как сообщает пресс-служба мэрии, эти граждане выступают против строительства парковки, обустройство которой началось в минувшем месяце в рамках исполнения наказов избирателей.

Орловцы опасаются, что новая парковка под их окнами ухудшит экологическую обстановку, а также частично поглотит придомовую территорию.

Пока что принято решение об остановке строительства. Ответственные чиновники должны проработать вариант по переносу парковки в соседний квартал — на Октябрьскую улицу к зданию Медицинского института ОГУ.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьмэрия Орлапарковки

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