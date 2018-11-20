Глава администрации Орла отменил решение о строительстве парковки на улице 7 Ноября

Накануне Александр Муромский встретился с жителями домов № 28 и № 45 по улице 7 Ноября. Как сообщает пресс-служба мэрии, эти граждане выступают против строительства парковки, обустройство которой началось в минувшем месяце в рамках исполнения наказов избирателей.

Орловцы опасаются, что новая парковка под их окнами ухудшит экологическую обстановку, а также частично поглотит придомовую территорию.

Пока что принято решение об остановке строительства. Ответственные чиновники должны проработать вариант по переносу парковки в соседний квартал — на Октябрьскую улицу к зданию Медицинского института ОГУ.